Женская сборная Украины по шахматам одолела Россию на Олимпиаде

В свою очередь, мужская сборная Украины сыграла вничью с командой Азербайджана - 2:2, сообщает официальный сайт соревнований.

Победу сборной Украины принесла Наталья Жукова, победившая черными фигурами Ольгу Гирю. Еще три партии завершились вничью - Анна Музычук против Екатерины Лагно, Мария Музычук против Виктории Гуниной и Анна Ушенина против Александы Костенюк.

В матче с участием мужской команды Украины Василий Иванчук проиграл Шахрияру Мамедьярову, Павел Эльянов выиграл у Рауфа Мамедова, а вничью завершились партии Руслан Пономарев - Теймураз Раджабов и Александр Моисеенко - Эльтай - Сафали.

Как сообщал УНИАН, 41-я Всемирная шахматная Олимпиада проходит в норвежском Тромсе с 1 по 14 августа.