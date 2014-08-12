Женская сборная Украины по шахматам одолела Россию на Олимпиаде
21:05, 12 августа 2014Спорт
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Женская сборная Украины одолела команду России в 10-м туре Всемирной шахматной Олдимпиады в Тромсе (Норвегия), выиграв со счетом 2,5 на 1,5 очка.
chessdom.com
В свою очередь, мужская сборная Украины сыграла вничью с командой Азербайджана - 2:2, сообщает официальный сайт соревнований.
Победу сборной Украины принесла Наталья Жукова, победившая черными фигурами Ольгу Гирю. Еще три партии завершились вничью - Анна Музычук против Екатерины Лагно, Мария Музычук против Виктории Гуниной и Анна Ушенина против Александы Костенюк.
В матче с участием мужской команды Украины Василий Иванчук проиграл Шахрияру Мамедьярову, Павел Эльянов выиграл у Рауфа Мамедова, а вничью завершились партии Руслан Пономарев - Теймураз Раджабов и Александр Моисеенко - Эльтай - Сафали.
Как сообщал УНИАН, 41-я Всемирная шахматная Олимпиада проходит в норвежском Тромсе с 1 по 14 августа.
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