Домашний матч "Металлиста" в Лиге Европы состоится в Киеве
Игра против польского "Руха" пройдет на столичном НСК "Олимпийский"
Ответный матч плей-офф Лиги Европы, в котором "Металлист" примет польский "Рух", пройдет в Киеве на НСК "Олимпийский".
Матч состоится 28 августа, сообщает пресс-служба ФК "Металлист".
Как сообщал УНИАН, ранее УЕФА поменял хозяина поля первого матча в паре "Фейеноорд" (Голландия) - "Заря" (Луганск). Украинский клуб, который должен был проводить ответный матч 28 августа в Киеве, теперь проведет в столице Украины первую игру, 21 августа. Соответственно, ответный матч состоится в Роттердаме, на поле "Фейеноорда".
Известно, что УЕФА выступает против практики проведения двух матчей еврокубковых соревнований в один день в одном городе.
Сегодня также должен проясниться вопрос о месте проведения матча "Днепр" - "Хайдук" (Хорватия). Чиновники УЕФА должны определиться, возможно ли проведение матча в Днепропетровске. В противном случае, игра также может пройти в Киеве в резервный день.