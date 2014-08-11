"Черноморец" выиграл матч УПЛ у "Волыни"

В Одессе завершился матч 3-го тура украинской футбольной Премьер-лиги, в котором "Черноморец" выиграл у луцкой "Волыни" со счетом 1:0.

Судьба матча была решена на 70-й минуте.

Игра проходила с ощутимым игровым и территориальным перевесом одесситов. Но, на протяжении долгого времени одесситы никак не могли воплотить перевес в результат на табло.

На 70-й минуте команде удалась результативная атака. Когда у луцкой команды было лишь два защитника в собственной штрафной, Гречишкин при атаке вторым темпом вернул мяч на линию штрафной, Тейку скинул дальше на Сивакова, который точно ударил в ближний угол - 1:0.

В оставшееся время обе команды имели шансы изменить счет, но преимущество одесситов так и осталось минимальным.

Как сообщал УНИАН, ранее в этом туре киевское "Динамо" сыграло вничью с донецким "Олимпиком" - 0:0, донецкий "Шахтер" выиграл у харьковкого "Металлиста" - 1:0, ужгородская "Говерла" и полтавская "Ворскла" сыграли вничью - 0:0, в матче донецкого и запорожского "Металлургов" был зафиксирован счет 1:1, а днепропетровский "Днепр" разгромил львовские "Карпаты" со счетом 4:0.

На данный момент в турнирной таблице у "Шахтера" и "Днепра" по 9 очков, "Динамо" и "Черноморца" - по 7.