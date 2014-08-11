УПЛ, 3-й тур, "Черноморец" - "Волынь": онлайн видео-трансляция

В этой игре сойдутся команды, занимающие 4-е и 8-е места в турнирной таблице.

Одесский и луцкий клубы не смогли пройти первые два тура без потерь.

"Черноморец" сначала разгромил дома донецкий "Олимпик" со счетом 4:0, а затем не смог одолеть в номинально гостевом матче мариупольский "Ильичевец" (игра по взаимной договоренности команд проходила в Одессе - 3:3). Самым большим ударом для игроков одесской команды на старте сезона стало поражение по сумме двух матчей от хорватского "Сплита" в 3-м раунде квалификации Лиги Европы УЕФА - 0:2 и 0:0, после которого команда завершила еврокубковый сезон. Для коллектива, который в прошлом сезоне дошел до 1/16 финала второго по значимости еврокубка, столь ранний вылет стал неприятным фактом.

Середняк украинского чемпионата последних лет "Волынь" и сейчас находится в середине таблицы. Команда в Луцке выиграла номинально гостевой матч у "Ильичевца" (2:1), а затем проиграла днепропетровскому "Днепру" - 0:1.

На ставках букмекерских контор в игре "Черноморец" - "Волынь" явным фаворитом считается одесский клуб. На победу хозяев ставки принимаются с коэффициентом 1,82 к 1, в то время как на ничью - 3,6 к 1, а на победу "Волыни" - 4,9 к 1.

Стали известны стартовые составы команд:

"Черноморец": 12. Безотосный, 33. Слинкин, 52. Тейку, 10. Гай, 8. Ковальчук К., 17. Аржанов, 32. Сиваков, 42. Зубейко, 26. Шиндер, 28. Назаренко, 19. Фомин.

Запасные: 44. Паст, 25. Мартыненко, 24. Гречишкин, 39. Опанасенко, 94. Данченко О., 9. Диденко, 27. Балашов.

"Волынь": 74. Кичак, 3. Симинин, 5. Воронин С., 15. Жунич, 36. Годованый, 6. Бабенко Р., 7. Федорчук, 10. Бикфалви, 19. Кобахидзе, 93. Матей, 17. Мариотто Д.

Запасные: 42. Недилько, 20. Задерецкий, 30. Гуменюк О., 33. Новак, 13. Шабанов, 11. Алессандро Селин, 89. Козьбан.