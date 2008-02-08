Михайличенко объяснил, что это был «зимний футбол»

Алексей МИХАЙЛИЧЕНКО поделился своими впечатлениями от дебюта нацинальной сборной (6 февраля сине-желтые сыграли вничью 1:1 с киприотами).

"Сегодня у нас получился неплохой спарринг, - отметил главный тренер нашей дружины. - Но, конечно, мы показали даже не весенний, а зимний футбол. Было видно, что это не те скорости, не та координация, не та работа с мячом. Но при этом было ясно, что ребята старались, действительно играли на результат", отметил А.МИХАЙЛИЧЕНКО.

"В первом тайме мы допускали слишком много тактических ошибок в обороне, одна из которых и привела к голу в наши ворота. Но в этом нет ничего удивительного, поскольку в таком сочетании защитная линия сборной играла впервые. И как раз такие поединки, как сегодня, помогают наладить взаимопонимание между футболистами, опробовать какие-то новые тактические схемы. С этой точки зрения сегодняшний матч, безусловно, был полезен для нашей команды", - считает тренер.

А.МИХАЙЛИЧЕНКО отметил, что на игре его подопечных, безусловно сказалась усталость: "Важно также учесть, что ребятам пришлось сегодня играть на фоне нагрузок, которые они получили на сборах и в недавних поединках за свои клубы. "Днепр" проводил спарринг 3-го числа, игроки "Динамо" и "Шахтера" тоже вряд ли успели полностью восстановить кондиции после трудного турнира в Израиле. Поэтому в некоторых ситуациях футболистам попросту не хватало сил. Это, безусловно, также сказалось на игре".

"Учитывая все вышесказанное, считаю, что с поправкой на зимний футбол сборная Украины показала довольно нормальные игру и результат. Все-таки, что бы ни говорили про силу киприотов, надо учесть, что сейчас местный чемпионат в самом разгаре, и уровень готовности игроков совершенно иной, нежели у наших ребят. Ну и сама кипрская сборная является довольно неудобным соперником, что не раз подтверждалось и ее результатами против довольно серьезных оппонентов. Если 5-10 лет назад киприоты считались проходной командой, то сейчас ситуация абсолютно иная", - подытожил тренер.

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