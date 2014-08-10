"Олимпик" сенсационно отобрал очки у "Динамо" (видео)

Матч в Киеве, между "Динамо" и одним из дебютантов элитного дивизиона украинского футбола - донецким "Олимпиком" - стал первой по-настоящему громкой сенсацией нового сезона 2014/15.

На протяжении 90 минут подопечные Сергея Реброва имели полное преимущество, но ни разу так и не сумели поразить ворота соперника.

Таким образом, киевляне отстали от лидера Премьер-лиги донецкого "Шахтера", который накануне одержал третью победу подряд.

"Шахтер" в центральном матче тура обыграл харьковский "Металлист" со счетом 1:0.