"Олимпик" сенсационно отобрал очки у "Динамо" (видео)
12:30, 10 августа 2014Спорт
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Игра в Киеве завершилась со счетом 0:0
"Динамо" сенсационно не смогло выиграть у "Олимпика" / fcdynamo.kiev.ua
Матч в Киеве, между "Динамо" и одним из дебютантов элитного дивизиона украинского футбола - донецким "Олимпиком" - стал первой по-настоящему громкой сенсацией нового сезона 2014/15.
На протяжении 90 минут подопечные Сергея Реброва имели полное преимущество, но ни разу так и не сумели поразить ворота соперника.
Таким образом, киевляне отстали от лидера Премьер-лиги донецкого "Шахтера", который накануне одержал третью победу подряд.
"Шахтер" в центральном матче тура обыграл харьковский "Металлист" со счетом 1:0.
Динамо - Олімпік - 0:0. Відео матчу
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