Умер выдающийся футболист и тренер Андрей Баль
14:48, 09 августа 2014Спорт
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9 августа на 57-м году жизни скончался известный тренер и футболист Андрей Баль.
Умер 4-кратный чемпион СССР по футболу Андрей Баль / dynamo.kiev.ua
Об этом сообщает пресс-служба ФК "Динамо" (Киев).
Баль резко почувствовал себя плохо утром, во время матча ветеранов на стадионе им. Банникова, в котором также участвовал. Вероятнее всего, у игрока не выдержало сердце.
В составе киевского «Динамо» Андрей Баль четыре раза побеждал в чемпионате СССР и четыре раза в Кубке СССР, становился обладателем Кубка кубков УЕФА. В составе сборной СССР выступал на Кубке мира-1982, в составе юниорской сборной СССР становился чемпионом мира и чемпионом Европы.
В последние годы Андрей Баль работал в структуре ФК «Динамо» - сперва ассистентом тренера, затем тренером-селекционером.
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