Умер выдающийся футболист и тренер Андрей Баль

Об этом сообщает пресс-служба ФК "Динамо" (Киев).

Баль резко почувствовал себя плохо утром, во время матча ветеранов на стадионе им. Банникова, в котором также участвовал. Вероятнее всего, у игрока не выдержало сердце.

В составе киевского «Динамо» Андрей Баль четыре раза побеждал в чемпионате СССР и четыре раза в Кубке СССР, становился обладателем Кубка кубков УЕФА. В составе сборной СССР выступал на Кубке мира-1982, в составе юниорской сборной СССР становился чемпионом мира и чемпионом Европы.

В последние годы Андрей Баль работал в структуре ФК «Динамо» - сперва ассистентом тренера, затем тренером-селекционером.