Крымские клубы стартуют в Кубке России 12 августа, в чемпионате - 20-го

Об этом сообщил президент симферопольского ФК ТСК Александр Гайдаш, сообщает пресс-служба клуба.

Крымские команды пропустят первые два тура, дебютировав в чемпионате России только в третьем туре.

«Матчи первого и второго туров будут сыграны позднее – 9 и 30 ноября», — сказал Гайдаш.

Крымские клубы сыграют в 1/256 финала Кубка России 12 августа. В этот день встретятся СК ЧФ (Севастополь) и ТСК (Симферополь), а ялтинская «Жемчужина» проведет матч с ФК «Сочи».

Накануне стало известно, что назначенный на 8 августа матч 1/256 финала Кубка России, в котором «СКЧФ Севастополь» должен был сыграть с симферопольским «ТСК» в назначенный день не состоится. Также был отменен матч "Жемчужины" и ФК "Сочи". Позже, 8 августа прошло очередное заседание Бюро Исполкома РФС, на котором были приняты решения относительно крымских клубов. В частности, утвержден состав участников Всероссийских соревнований по футболу среди клубов второго дивизиона ПФЛ зона «ЮГ», а также календарь соревнований по футболу среди клубов второго дивизиона ПФЛ зона «ЮГ». В числе клубов фигурируют «Жемчужина» (Ялта), «СКЧФ Севастополь» (Севастополь), «ФК ТСК» (Симферополь). Это решение является окончательным. Таким образом, крымские клубы будут выступать в сезоне 2014/15 во внутренних российских футбольных соревнованиях.

Как сообщал УНИАН, Бюро исполкома Российского футбольного союза (РФС) 31 июля утвердило выступление клубов из Крыма и Севастополя в сезоне-2014/15 во втором дивизионе первенства России зоны "Юг" при условии прохождения ими необходимых процедур допуска к соревнованиям, которые продолжаются в текущие дни. В турнире указанной зоны выступят севастопольский СКЧФ, симферопольский ТСК и ялтинская "Жемчужина".

Вместе с тем, это решение противоречит нормам международной и европейской футбольных ассоциаций - ФИФА и УЕФА, согласно которым клубы из одной футбольной ассоциации (в данном случае - украинской), не могут самовольно переходить в другую. Как известно, ФФУ разрешения украинским клубам на переход под юрисдикцию РФС не давало. В связи с этим, РФС может оказаться в международной изоляции, быть изгнанной из членов ФИФА и УЕФА. Кроме того, у России могут забрать право на организацию ЧМ-2018.

В УЕФА в последние дни заявляют, что пока изучают этот вопрос. В ФФУ пообещали определиться с официальной позицией относительно решения РФС на Исполкоме организации. Правда, с датой заседания члены федерации пока не определились.