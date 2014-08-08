Матч крымских клубов в Кубке России перенесли на более поздний срок

Об этом сообщается в релизе пресс-службы севастопольского клуба.

В релизе также отмечается: "Возможно, будут перенесены и даты начала матчей стартовых туров первенства России во второй лиге (зона «Юг»). Решение по этим вопросам примет исполком российского футбольного союза, который пройдет в Доме футбола уже сегодня во второй половине дня".

Перенос, возможно, связан с процедурой лицензирования, которую необходимо пройти четырем клубам - трем крымским - ТСК (Симферополь), СКЧФ (Севастополь), «Жемчужине» (Ялта) и ФК «Сочи».

Как сообщал УНИАН, Бюро исполкома Российского футбольного союза (РФС) 31 июля утвердило выступление клубов из Крыма и Севастополя в сезоне-2014/15 во втором дивизионе первенства России зоны "Юг" при условии прохождения ими необходимых процедур допуска к соревнованиям, которые продолжаются в текущие дни. В турнире указанной зоны выступят севастопольский СКЧФ, симферопольский ТСК и ялтинская "Жемчужина".

Вместе с тем, это решение противоречит нормам международной и европейской футбольных ассоциаций - ФИФА и УЕФА, согласно которым клубы из одной футбольной ассоциации (в данном случае - украинской), не могут самовольно переходить в другую. Как известно, ФФУ разрешения украинским клубам на переход под юрисдикцию РФС не давало. В связи с этим, РФС может оказаться в международной изоляции, быть изганной из членов ФИФА и УЕФА. Кроме того, у России могут забрать право на организацию ЧМ-2018.

В УЕФА в последние дни заявляют, что пока изучают этот вопрос. В ФФУ пообщещали определиться с официальной позицией относительно решения РФС на Исполкоме организации. Правда, с датой заседания члены федерации пока не определились.