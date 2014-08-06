Вратарь киевского "Динамо" Коваль перешел в ужгородскую "Говерлу"
15:18, 06 августа 2014Спорт
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Перед матчем 3-го тура украинской футбольной Премьер-лиги ФК «Говерла» пополнила свой состав вратарем киевского «Динамо» Максимом Ковалем.
Максим Коваль сменил "Динамо" на "Говерлу" / prosport.tsn.ua
Голкипер будет выступать в команде на правах аренды под номером "21", сообщает пресс-служба ужгородского клуба.
Среди новобранцев команды нынешнего сезона есть еще ряд футболистов столичного «Динамо», которые выступают на правах аренды нападающий Вячеслав Панфилов, защитник Виталийс Ягодинскис и полузащитник Виталий Каверин.
На данный момент "Говерла" занимает 11-е место в турнирной таблице УПЛ, набрав в двух матчах всего 1 очко. В 3-м туре команда на своем поле в Ужгороде будет принимать полтавскую "Ворсклу".
Ранее Коваль неоднократно высказывал намерение уйти из "Динамо", где он получает мало игрового времени.
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