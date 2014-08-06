Вратарь киевского "Динамо" Коваль перешел в ужгородскую "Говерлу"

Голкипер будет выступать в команде на правах аренды под номером "21", сообщает пресс-служба ужгородского клуба.

Среди новобранцев команды нынешнего сезона есть еще ряд футболистов столичного «Динамо», которые выступают на правах аренды нападающий Вячеслав Панфилов, защитник Виталийс Ягодинскис и полузащитник Виталий Каверин.

На данный момент "Говерла" занимает 11-е место в турнирной таблице УПЛ, набрав в двух матчах всего 1 очко. В 3-м туре команда на своем поле в Ужгороде будет принимать полтавскую "Ворсклу".

Ранее Коваль неоднократно высказывал намерение уйти из "Динамо", где он получает мало игрового времени.