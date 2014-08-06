В летнем Чемпионате мира по биатлону примут участие две украинские олимпийские чемпионки

На этот раз в Россию (Тюмень) отравится вся основа сборной, за исключением Виты Семеренко и Сергея Седнева, сообщили УНИАН в пресс-служба ФБУ.

Полный список спортсменов, которые выступят на чемпионате под руководством тренеров Григория Шамрая, Николая Зоца и Надежды Беловой выглядит так: женщины - Валентина Семеренко, Юлия Джима, Наталья Бурдыга, Ольга Абрамова, Ирина Варвинец, Надежда Белкина, юниорки - Анастасия Меркушина, Юлия Журавок, Юлия Бригинец; Мужчины - Сергей Семенов, Дмитрий Пидручный, Андрей Дериземля, Артем Прима, Виталий Кильчицкий, Владимир Семаков, юниоры - Артем Тищенко, Андрей Доценко, Максим Ивко и Александр Морьев.

В программе чемпионата мира запланированы смешанные эстафеты, спринты и гонки преследования у взрослых и юниоров.

Чемпионат мира по летнему биатлону пройдет в Тюмени с 21 по 24 августа.