В летнем Чемпионате мира по биатлону примут участие две украинские олимпийские чемпионки
Тренерский совет Федерации биатлона Украины утвердил состав команды на летний чемпионат мира, где сборная Украины традиционно представлена своими сильнейшими спортсменами, в том числе, олимпийкими чемпионками Валентиной Семеренко и Юлией Джимой
На этот раз в Россию (Тюмень) отравится вся основа сборной, за исключением Виты Семеренко и Сергея Седнева, сообщили УНИАН в пресс-служба ФБУ.
Полный список спортсменов, которые выступят на чемпионате под руководством тренеров Григория Шамрая, Николая Зоца и Надежды Беловой выглядит так: женщины - Валентина Семеренко, Юлия Джима, Наталья Бурдыга, Ольга Абрамова, Ирина Варвинец, Надежда Белкина, юниорки - Анастасия Меркушина, Юлия Журавок, Юлия Бригинец; Мужчины - Сергей Семенов, Дмитрий Пидручный, Андрей Дериземля, Артем Прима, Виталий Кильчицкий, Владимир Семаков, юниоры - Артем Тищенко, Андрей Доценко, Максим Ивко и Александр Морьев.
В программе чемпионата мира запланированы смешанные эстафеты, спринты и гонки преследования у взрослых и юниоров.
Чемпионат мира по летнему биатлону пройдет в Тюмени с 21 по 24 августа.