В летнем Чемпионате мира по биатлону примут участие две украинские олимпийские чемпионки

11:52, 06 августа 2014
Спорт
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Тренерский совет Федерации биатлона Украины утвердил состав команды на летний чемпионат мира, где сборная Украины традиционно представлена своими сильнейшими спортсменами, в том числе, олимпийкими чемпионками Валентиной Семеренко и Юлией Джимой

На чемпионат мира в Тюмень в составе украинской сборной отправятся две олимпийские чемпионки / biathlonrus.com

На этот раз в Россию (Тюмень) отравится вся основа сборной, за исключением Виты Семеренко и Сергея Седнева, сообщили УНИАН в пресс-служба ФБУ. 

Полный список спортсменов, которые выступят на чемпионате под руководством тренеров Григория Шамрая, Николая Зоца и Надежды Беловой выглядит так: женщины - Валентина Семеренко, Юлия Джима, Наталья Бурдыга, Ольга Абрамова, Ирина Варвинец, Надежда Белкина, юниорки - Анастасия Меркушина, Юлия Журавок, Юлия Бригинец; Мужчины - Сергей Семенов, Дмитрий Пидручный, Андрей Дериземля, Артем Прима, Виталий Кильчицкий, Владимир Семаков, юниоры - Артем Тищенко, Андрей Доценко, Максим Ивко и Александр Морьев.

В программе чемпионата мира запланированы смешанные эстафеты, спринты и гонки преследования у взрослых и юниоров.

Чемпионат мира по летнему биатлону пройдет в Тюмени с 21 по 24 августа.

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