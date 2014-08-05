В составе "Днепра" в Данию отправились 22 футболиста

В делегацию вошли 22 футболиста, сообщает пресс-служба ФК "Днепр".

В Копенгаген отправились: вратари - Денис Бойко, Ян Лаштувка, Денис Шелихов; защитники Артем Федецкий, Ондржей Мазух, Дуглас, Владимир Полевой, Лео Матос, Евгений Чеберячко, Валерий Лучкевич, Иван Стринич; полузащитники: Джаба Канкава, Сергей Политыло, Евгений Коноплянка, Бруно Гама, Младен Бартулович, Евгений Шахов, Сергей Кравченко; нападающие: Евгений Селезнев, Матеус, Никола Калинич, Роман Зозуля.

Правда, не на всех игроков из этого списка наставник днепрян Мирон Маркевич сможет рассчитывать в завтрашней игре. Роман Зозуля пропустит встречу из-за дисквалификации, а вернувшийся в расположение нашей команды Иван Стринич еще не мог быть внесен в заявку.

Как сообщал УНИАН, первый матч третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА "Днепр" - "Копенгаген" завершился вничью - 0:0. Игра, по требованию УЕФА, состоялась в Киеве.

Таким образом, в ответном матче днепропетровцев устроит победа либо результативная ничья (1:1, 2:2 и т.д.) В таком случае они получат преимущество за счет голов, забитых на поле соперника. В случае повторения результата киевского матча (0:0) будет назначено дополнительное время, а затем, при необходимости - серия пенальти.