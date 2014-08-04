Украинские шахматисты отстали от лидеров уже на старте Олимпиады

14:28, 04 августа 2014
Спорт
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В норвежском Тромсе стартовала Всемирная шахматная Олимпиада, где уже по итогам первых двух туров женская и мужская сборные Украины отстали от группы лидеров.

Анна Музычук (справа) и Анна Ушенина (в центре) потеряли очки в игре с австралийками, сыграв вничью / fide.com

Об этом сообщает официальный сайт соревнований.

Мужская сборная Украины в первом туре обыграла команду Туниса - 4:0, а вот во втором не сумела совладать со сборной Норвегии - 2:2. После двух туров у украинцев 3 из 4 командных очков и 6 из 8 личных, что позволяет команде занимать лишь 37-е место в таблице. В группу лидеров с максимальным показателем - 4 командных и 8 личных очков - входят сборные Франции, Голландии, Германии, Кубы, Италии, Грузии, Сербии и Вьетнама. У России и Китая в личных показателях по 7,5 очка.

Мужская украинская команда выступает на этом турнире сильнейшим составом - Василий Иванчук, Руслан Пономарев, Павел Эльянов, Антон Коробов и Александр Моисеенко.

Что касается женской сборной, то в первом туре она всухую разгромила команду Люксембурга - 4:0, а во втором потеряла личные очки в игре с австралийками - 3:1. 

Таким образом, у команды 4 командных и 7 личных очков. в турнирной таблице она занимает 13-е место. Без потерь идут сборные Китая, России, Армении, Венгрии, Ирана, Азербайджана, Индонезии, Аргентины и Беларуси.

В составе украинской женской команды выступают сестры Анна и Мария Музычук, Анна Ушенина, Наталья Жукова и Инна Гапоненко.

41-я Всемирная шахматная Олимпиада в Тромсе проходит с 1 по 14 августа.

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