Кличко перед титульным боем защитит от провокаций специалист по промышленному шпионажу

Об этом сообщает sportbox.ru.

Следует отметить, что Кличко завершил начальную подготовительную фазу к поединку против обязательного претендента на титул IBF болгарина Кубрата Пулева во Флориде и вылетел на спарринг-сессию в тирольском поселке Австрии.

Георгий С. уже установил шпионские камеры в зале, где работает Кличко с целью предотвращения скрытой съемки работы Владимира в парах. Сейчас он вместе с охраной отеля, где проживает и тренируется Кличко, разрабатывает оборонную концепцию защиты от нежданных визитов Бриггса.

Напомним, что межу Кличко и Бриггсом в последнее время произошел ряд инцидентов. Американский боксер постоянно провоцирует украинца, желая таким образом добиться встречи с ним в ринге. В частности, последний инцидент произошел в ресторане, где украинец собирался пообедать, но ворвавшийся в заведение Бриггс отобрал у украинца тарелку с едой и демонстративно начал есть. В ответ, Владимир вылил на американца стакан воды. После того как Бриггс сбросил со стола всю посуду его скрутили и вывели. Уходя Бриггс наступил на осколки битой посуды и травмировал ногу, проведя после этого некоторое время в больнице.

Как сообщал УНИАН, бой Кличко-Пулев состоится 6 сентября в немецком Гамбурге.

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