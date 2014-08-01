Восемь стран подали заявки на проведение Евробаскета-2015

Об этом сообщается в официальном релизе FIBA-Europe.

Желание организовать турнир выразили национальные федерации Хорватии, Финляндии, Франции, Германии, Израиля, Латвии, Польши и Турции.

Любопытно, что изначально на право проведения турнира претендовали 16 стран.

Оценочная комиссия FIBA-Europe, как ожидается, посетит города и страны, предложенные в заявках в ближайшие недели. Затем, организация официально объявит о деталях заявок после 27 августа , когда завершится отборочный турнир Евробаскета-2015.

Решение о том, кто получит право на организацию Евробаскета-2015 будет принято на внеочередном заседании Совета FIBA-Europe, которое, как ожидается, состоится в сентябре 2014 года.

Евробаскет-2015 планируется провести в период с 5 по 20 сентября 2015 года.

Как сообщал УНИАН, первоначально право на проведение Евробаскета-2015 выиграла Украина. Однако, ситуация в стране не позволила Оргкомитету турнира дать гарантии проведения соревнования в полном объеме в запланированные сроки, а также предоставить гарантии безопасности участниками и гостям турнира. Кроме того, FIBA-Europe не получила гарантий от органов государственной власти Украины.

13 июня было принято решение о лишении Украины права провести Евробаскет-2015. Вместе с тем, было решено отдать стране право провести следующий чемпионат Европы по баскетболу - в 2017-м году.