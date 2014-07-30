Фехтовальщица Харлан признана лучшей спортсменкой месяца в Украине

Наставник фехтовальщицы Артема Скорохода назван лучшим тренером месяца, сообщили УНИАН в пресс-службе НОК Украины.

Харлан является абсолютной рекордсменкой по получению подобной престижной награды Национального олимпийского комитета, учрежденной в 2005 году. Лучшей спортсменкой она становится уже в восьмой раз. В частности, это звание саблистка получает второй месяц подряд. В июне она стала лучшей спортсменкой месяца после завоевания медали высшего достоинства в личном первенстве и «бронзы» в командном зачете на чемпионате Европы в Страсбурге.

В июле, на чемпионате мира, который состоялся в Казани, лидер рейтинга Международной федерации фехтования защитила титул действующей сильнейшей саблистки планеты.

Продемонстрировала свое высокое мастерство и бойцовский характер Харлан и в командном первенстве, где с подругами по сборной - Алиной Комащук, Еленой Ворониной и Ольгой Жовнир - завоевала звание бронзовых призеров чемпионата мира.