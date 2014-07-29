Тренер "Копенгагена" перед игрой с "Днепром": наша команда голодна до побед

Как сообщает корреспондент УНИАН, об этом он заявил на предматчевой пресс-конференции в Киеве.

В частности, Сольбаккен отметил: "Нашу команду покинуло много людей, но пришли и новые футболисты, пусть и менее опытные. Но тут есть и "плюс" - мы сейчас голодны до побед".

Говоря о сопернике, тренер датчан подчеркнул: "Это довольно сильная команда. Есть индивидуально сильные игроки, но «Днепр» силен командными действиями. Знаем, что «Днепр» лидировал по ходу минувшего сезона и уступил «Шахтеру» несколько очков. Хорошо сыграли против «Фиорентины» и «Тоттенхэма». Я знаю имена, я знаю всех игроков. Мы просмотрели много игр клуба. Очень понравился Коноплянка, который входит в сферу интересов многих европейских клубов. Так же я смотрел игры сборных Украины и Франции, где играло много "днепрян".

На вопрос, за счет чего вы бы хотели победить, тренер ответил лаконично: "Это секрет".

А на вопрос, какой результат вас устроил бы в завтрашнем матче, Сольбаккен ответил: "Тяжело сказать, все зависит от того, как будет развиваться игра. Если мы будем доминировать весь матч и сыграем 0:0, то, конечно, я расстроюсь. А если "Днепр" будет давить нас всю игру, то и поражению 1:2 я не огорчусь".

В свою очередь, капитан "Копенгагена" Томас Делани отметил: "Мы смотрели нарезки игр с участием "Днепра". Команда играет в атакующем стиле с сильными крайними полузащитниками. Команда имеет хороший опыт игр в Европе и провела отличный прошлый сезон. Персонально выделить никого не могу. Думаю, ничья будет хорошим результатом".

Также игрок отметил, что "в Киеве мы чувствуем себя в безопасности. Все в порядке, спасибо".

Как сообщал УНИАН, матч "Днепр" - "Копенгаген" в рамках квалификации Лиги чемпионов состоится 30 июля в Киеве на НСК "Олимпийский". УЕФА перенес игру в Киев из Днепропетровска по соображениям безопасности.