"Динамо" и "Шахтер" выиграли матчи первого тура Премьер-лиги

Киевское "Динамо" и донецкий "Шахтер" выиграли стартовые матчи украинской футбольной Премьер-лиги.

"Динамо" выиграло на столичном НСК "Олимпийский" у полтавской "Ворсклы" с минимальным счетом 1:0, а "Шахтер", проведший свои домашние матчи на "Львов-Арене", обыграл запорожский "Металлург" со счетом 2:0.

Судьба матча в Киеве была предрешена уже на 10-й минуте, когда подачу с углового замкнул точным ударом головой... воспитанник полтавского клуба Роман Безус. Разумеется, свой гол бурно праздновать игрок не стал.

В дальнейшем киевляне имели еще немало моментов для того, чтобы увеличить свое превосходство, но игра так и завершилась минимальной победой хозяев поля.

В игре во Львове все было решено еще раньше. Уже на 1-й минуте Луис Адриано точным ударом открыл счет, а на последней - 45-й минуте первого тайма - Александр Гладкий удвоил преимущество действующего чемпиона Украины.

Как сообщал УНИАН, ранее в первом туре сезона 2014/15 УПЛ днепропетровский "Днепр" выиграл у донецкого "Металлурга" - 2:0, "Волынь" в Луцке обыграла мариупольский "Ильичевец" - 2:1, "Черноморец" в Одессе разгромил донецкий "Олимпик" - 4:0, а ужгородская "Говерла" и львовские "Карпаты" сыграли вничью - 2:2.

Тур завершится сегодня поздно вечером матчем "Заря" (Луганск) - "Металлист" (Харьков).