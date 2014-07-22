Украинская молодежка победила сборную Болгарии 1:0 и попала на ЧМ-2015

В матче второго тура подопечные Александра Петракова вырвали три очка в тяжелой игре со сборной Болгарии, сообщает Проспорт.

Первый тайм прошел под доминированием болгарских футболистов. Однако до голевых моментов у наших ворот дело не доходило.

На 27-й минуте Андрей Маркович в штрафной сбил Колева. К 11-метровой отметке подошел Вутов и не смог переиграть Сарнавского.

Украинцы ответили моментом на 33-й минуте. После розыгрыша углового Беседин неплохо пробил головой, но голкипер мяч отбил.

Во втором тайме наши футболисты заиграли активнее в атаке. У ворот Любенова было несколько хороших моментов, однако Коваленко с Белоногом своими шансами не воспользовались.

Судьба встречи решилась на последних минутах. Орачев сбил Беседина в штрафной площадке. Динамовец Харатин пенальти не реализовал, пробив в штангу. Но мяч отскочил к Билонога, тот отдал пас Танковському, а Вячеслав не промахнулся.

В болгарских футболистов не было времени, чтобы отыграться. Благодаря этой победе наши футболисты уже завоевали путевку на чемпионат мира-2015 среди 20-летних игроков.

Кроме того, у наших игроков остаются хорошие шансы на выход в полуфинал Евро-2014. 25 июля Украина в матче с Германией будет бороться за полуфинал.

Обе команды устроит и ничья. Но есть вероятность, что три команды наберут по 4 очка.

Сейчас в Германии с Украиной по 4 очка, у Сербии - 2, а в Болгарии - 0.