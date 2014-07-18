Украинка Ольга Харлан вышла в полуфинал чемпионата мира по фехтованию (онлайн-трансляция)

Украинская саблистка Ольга Харлан прошла в полуфинал Чемпионата мира по фехтованию, который проходит в эти дни в Казани (РФ).

Соперницей Ольги по полуфиналу будет россиянка Екатерина Дьяченко, сообщает пресс-служба Национальной федерации фехтования Украины. Вторую полуфинальную пару составят Мариэль Загунис (США) и Яна Егорян (Россия). Полуфинальные бои Чемпионата Мира начнутся в 18.20 по киевскому времени. Ранее сообщалось, что в следующий круг чемпионата прошли восемь украинских шпажистов. Онлайн-трансляция поединков.

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