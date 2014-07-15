Юные спортсмены с востока Украины присоединятся к международному олимпийскому лагерю

Об этом сообщает пресс-служба НОК Украины.

Участниками лагеря от Украины станут юные спортсмены из Донецкой области, а именно самая титулованная команда девушек по спортивной гимнастике в составе Елены Титаренко, Александра Веселовского, Евы Патричи, Ольги Кудряшовой и Елизаветы Губаревой.

Эта команда завоевала первое место на чемпионате Украины среди юношей «Олимпийские надежды», который проходил с 27 по 30 мая этого года в Ивано-Франковске. Также девушки неоднократно занимали призовые места на международных турнирах в Молдове и Беларуси.

В программе Международного детского олимпийского лагеря - образовательная программа, встречи с олимпийцами, спортивные и развлекательные мероприятия.

Лагерь будет проходить в словацких Высоких Татрах с 20 по 26 июля и соберет ребятишек 10-12 лет из разных стран мира.