ФФУ не утвердила формат нового чемпионата Премьер-лиги

Как сообщает корреспондент УНИАН, об этом заявил на брифинге президент ФФУ Анатолий Коньков.

В частности, Коньков заявил: "Заседание было спокойным и плодотворным. За небольшой период времени мы определись с главным вопросом – форматом чемпионата Украины. Все члены Исполкома пришли к тому, что предложенный нам формат – недоработан, так как теряется спортивный принцип. Принимать сегодня какое-либо решение – будет поспешным".

В свою очередь, президент УПЛ Виталий Данилов отметил, что по формату проведения турнира будут проведены дополнительные консультации с руководителями клубов. "Окончательный вариант календаря будет утвержден на Исполкоме, который состоится 22 июля. Мы пытаемся дать возможность собственникам клубов найти компромисс", - отметил Данилов.

В связи с этим может быть отложен старт турнира, запланированный на 26 июля. В случае, если Исполком примет новую формулу соревнования, затем нужно будет провести повторную жеребьевку.

Как сообщал УНИАН, 11 июля руководители клубов УПЛ приняли решение, что чемпионат украинской футбольной Премьер-лиги сезона 2014/15 пройдет в два этапа по системе 4-4-6. Команды сыграют на первом этапе в два круга (по 26 игр), после чего разобьются на три группы: 1-4 места, 5-8 места и 9-14 места с сохранением очков на первом этапе. Далее будут разыграны места в еврокубках и определены клубы, которые покинут УПЛ по итогам сезона.