Лучшим игроком ЧМ-2014 признан Лионель Месси

01:03, 14 июля 2014
Спорт
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Лучшим признан игрок не из команді победительницы  

Reuters

Лучшим игроком турнира ЧМ-2014 ("Золотой мяч") признан капитан сборной Аргентины Лионель Мессии.

Об этом было объявлено на церемонии награждения по окончании финального матча соревнований.

Лучшим голкипером ЧМ ("Золотая перчатка") признан вратарь сборной Германии Мануэль Нойер.

Любопытно, что лучшим игроком ЧМ стал футболист команды, не выигравшей турнир.

Как сообщал УНИАН, в финале ЧМ-2014 сборная Аргентины уступила команде Германии со счетом 0:1.

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