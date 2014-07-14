Лучшим игроком ЧМ-2014 признан Лионель Месси
01:03, 14 июля 2014Спорт
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Лучшим признан игрок не из команді победительницы
Reuters
Лучшим игроком турнира ЧМ-2014 ("Золотой мяч") признан капитан сборной Аргентины Лионель Мессии.
Об этом было объявлено на церемонии награждения по окончании финального матча соревнований.
Лучшим голкипером ЧМ ("Золотая перчатка") признан вратарь сборной Германии Мануэль Нойер.
Любопытно, что лучшим игроком ЧМ стал футболист команды, не выигравшей турнир.
Как сообщал УНИАН, в финале ЧМ-2014 сборная Аргентины уступила команде Германии со счетом 0:1.
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