В матче за Суперкубок Украины по футболу будет разыгран призовой фонд в 1 млн. гривен

Как сообщает корреспондент УНИАН, об этом заявил генеральный директор украинской футбольной Премьер-лиги Петр Иванов во время презентации нового сезона.

Деньги будут распределены в соотношении 65 на 35.

Соответственно, победитель матча и обладатель Суперкубка-2014 получит 650 тыс., а проигравший - 350 тыс.

Матч "Шахтер" - "Динамо" состоится 22 июля на нейтральном поле во Львове.