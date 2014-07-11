В матче за Суперкубок Украины по футболу будет разыгран призовой фонд в 1 млн. гривен
14:34, 11 июля 2014Спорт
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В матче-открытии футбольного сезона 2014/15 - за Суперкубок Украины - киевское "Динамо" и донецкий "Шахтер" разыграют призовой фонд в 1 млн. гривен.
Участники Суперкубка разыграют 1 млн. гривен / sport.bigmir.net
Как сообщает корреспондент УНИАН, об этом заявил генеральный директор украинской футбольной Премьер-лиги Петр Иванов во время презентации нового сезона.
Деньги будут распределены в соотношении 65 на 35.
Соответственно, победитель матча и обладатель Суперкубка-2014 получит 650 тыс., а проигравший - 350 тыс.
Матч "Шахтер" - "Динамо" состоится 22 июля на нейтральном поле во Львове.
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