В матче за Суперкубок Украины по футболу будет разыгран призовой фонд в 1 млн. гривен

14:34, 11 июля 2014
Спорт
0

В матче-открытии футбольного сезона 2014/15 - за Суперкубок Украины - киевское "Динамо" и донецкий "Шахтер" разыграют призовой фонд в 1 млн. гривен.

Участники Суперкубка разыграют 1 млн. гривен / sport.bigmir.net

Как сообщает корреспондент УНИАН, об этом заявил генеральный директор украинской футбольной Премьер-лиги Петр Иванов во время презентации нового сезона.

Деньги будут распределены в соотношении 65 на 35.

Соответственно, победитель матча и обладатель Суперкубка-2014 получит 650 тыс., а проигравший - 350 тыс.

Матч "Шахтер" - "Динамо" состоится 22 июля на нейтральном поле во Львове.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter