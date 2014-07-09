Я вам песенку спою – про пять минут (футбольное)

Сегодня ночью в Бразилии случилась трагедия. Самая настоящая. Пятикратные чемпионы мира за пять минут стали соавторами самого большого конфуза – антирекорда – в истории чемпионатов мира по футболу.

Значение этого турнира переоценить невозможно. Это понимает даже каждая домохозяйка. Значение футбола для бразильцев переоценить невозможно в принципе. Для них это жизнь. Это как хлеб, как вода, как религия…

8 июля в полуфинальном матче чемпионата мира впервые в истории было забито 5 голов за 29 минут. В одни ворота. И ворота эти стали бразильскими.

Они полностью перевернули историю чемпионатов мира. Они напрочь убили интригу одного конкретного матча, который, между прочим, предвкушали, не немцы, и не бразильцы. Его предвкушал весь мир. Они заставили навзрыд плакать безвестного 11-12 летнего (на вид) бразильского мальчика, хвататься за сердце главного тренера команды Луиса Фелипе Сколари... А ведь это – только вершина айсберга. То, что показывают по телевизору. На самом деле, зная темперамент и любовь бразильцев к футболу, можно только представить себе, что происходит (происходило) сегодня ночью по всей стране - от лачуг в фавелах, до богатейших вилл миллиардеров.

Нет, во втором тайме они конечно попытались исправиться. Но ведь они знали, с кем имеют дело. И им просто ничего не дали сделать. Нойер постоянно подчищал грубые ошибки партнеров по обороне умопомрачительными сэйвами, а тренер «бундестим» Лев проявил себя как настоящий стратег, угадав с заменой. И выпустив на поле голодного до голов Шюрле. Тот «отгрузил» еще два. Теперь рыдали уже все дети на трибунах. Все, которых показывали по телевизору…

Мой первый сознательный чемпионат мира прошел в 1986-м году, когда 11-летний киевский пацан смотрел мексиканский Мундиаль у родственников в Днепропетровске. Тогда уезжали в первом же попавшемся направлении – без вариантов – «чернобыльское» лето. Я это к тому, что родственники позволяли смотреть только избранные матчи. Дома я-то уже всех приучил, что футбол, даже по ночам из Мексики, буду смотреть только в прямом эфире. Но самый главный матч того турнира увидел все-таки вживую.

Безусловно, это была игра СССР – Венгрия. Она начиналась днем по мексиканскому времени и не так поздно вечером по киевскому. Тогда – московскому. И восемь футболистов киевского «Динамо», вкупе с вратарем «Спартака» Ринатом Дасаевым, и полевыми ленинградцем Ларионовым и минчанином Алейниковым «размазали» мадьяров со счетом 6:0. К вящей радости всей страны и «к информации для размышления» великого Лобановского.

Тот матч врезался у меня в памяти на всю оставшуюся жизнь. Нет, наши не порвали бразильцев, немцев или голландцев. Они обыграли весьма заурядного по тем временам соперника. Но они подарили ПРАЗДНИК… Было ощущение чего-то очень большого. Того, что на Мундиалях случается один раз… Ну, может, два, - в жизни.

Сегодня праздник на немецкой улице. На протяжении полутора часов «бундес-машина», как когда-то «красная машина» Лобановского, практически не давала сбоев. Если и давала, себя проявлял на последнем рубеже Нойер. При этом, на всем протяжении игры немцы были крайне сосредоточены. Не позволяя себе расслабиться ни на секунду. Из уважения к соперникам, к самим себе, к игре…

Именно такие команды, в большинстве своем, впоследствии и становятся чемпионами. Команды, в которых заложен дух игры, дух победителя. Они ведь немцы. Они всегда борются до последнего.

…У меня дома есть футболка, купленная по случаю в Германии, еще тогда, в 2006-м, восемь лет назад. На ней выбиты три года – даты, когда немцы завоевывали титулы чемпиона. И вопрос-пожелание – когда четвертый? Пора…