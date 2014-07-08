УНИАН проведет онлайн-трансляцию полуфинала ЧМ Бразилия - Германия

Сегодня в Белу-Оризонти состоится полуфинальный матч чемпионата мира по футболу, в котором сойдутся сборные Германии и Бразилии.

Это будет первый из двух матчей полуфинала соревнований.

В этой игре сойдутся команды, которые изначально считались одними из главных фаворитов турнира. Перед началом Чемпионата мира букмекерские конторы ставили сборную Бразилии на первое место, а Германии - на третье среди всех 32-х участников первенства. На самом турнире обе команды выступают достаточно неубедительно. Тем не менее, главного для себя - максимального результата на данный момент - они добились.

Сборная Бразилии добилась успеха в стартовом матче турнира, обыграв команду Хорватии со счетом 3:1. Впрочем, по мнению многих, успех в этой игре пришел к команде благодаря ошибочно назначенному арбитром пенальти в ворота хорватской команды. Уже в следующем матче бразильцы не смогли выиграть у сборной Мексики (0:0), после чего разгромили аутсайдера группы из Камеруна - 4:1. В плей-офф команда сначала лишь в серии пенальти одолела сборную Чили - 4:3, после чего в основное время одолела Колумбию со счетом 2:1.

Сборная Германии начала турнир очень яркой победой над одной из топ-команд европейского футбола из Португалии, обыграв соперника с разгромным счетом 4:0. Впрочем, в дальнейшем немцы не показывали столь яркой и убедительной игры. Последовала ничья с Ганой (2:2), минимальная победа над сборной США (1:0), а в плей-офф были последовательно обыграны команды Алжира (2:1, в дополнительное время) и Франции (1:0).

В полуфинальной встрече специалисты и аналитики букмекерских контор считают шансы команд приблизительно равными. Букмекеры небольшой перевес отдают хозяевам чемпионата мира. На победу Бразилии ставки принимаются из расчета 2,7 к 1, на победу Германии - 2,9 к 1, на ничью - 3,25 к 1.

Матч в Белу-Оризонти начнется в 23.00 по киевскому времени.

УНИАН проведет онлайн-трансляцию игры.