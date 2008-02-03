Марадона не просил прощения за ”тот” гол англичанам на ЧМ-86

Аргентинский футболист Диего Марадона требует от британской газеты The Sun опровержение. Как сообщает Reuters, в недавнем интервью газете Марадона попросил прощения за свой знаменитый гол в ворота англичан, забитый рукой, в четвертьфинале чемпионата мира 1986 года в Мексике.

Сам футболист заявил, что никогда не просил прощения за тот гол, а в The Sun допустили неточность при переводе. По его словам, речь в интервью шла о том, что со времени того матча прошло уже много лет, и историю изменить невозможно.

"Я поговорю с переводчиком и попрошу у него объяснения", - сказал Марадона в интервью одной аргентинской радиостанции.

Статья в британской газете вызывала серьезное недовольство со стороны аргентинских болельщиков, которые также считают, что повода для извинений перед англичанами нет.

В четвертьфинальном матче ЧМ-1986 Марадона забил два мяча, и сборная Аргентины одержала победу со счетом 2:1. Если первый из них принес аргентинцу скандальную славу, то второй был признан одним из лучших за всю историю мировых первенств. Сборная Аргентины в 1986 году завоевала титул чемпионов мира, обыграв в финале команду ФРГ.