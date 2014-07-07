Осло, Алматы и Пекин оспорят право провести Игры-2022

Об этом сообщается в релизе на официальном сайте МОК.

"Исполком уверен, что будущие хозяева зимних Олимпийских игр смогут совладать с главной проблемой - бюджетом Олимпийских игр. Как это произошло в случае с Ванкувером на Олимпийских играх-2010, или в случае с Сочи, где организаторы смогли получить значительную прибыль в диапазоне от 200 миллионов долларов ", - отметил президент МОК Томас Бах. Функционер заявил, что справиться с вопросами финансирования поможет и обширная финансовая помощь от МОК. В случае с Играми в Сочи, эта помощь составила 750 млн. долларов. И, скорее всего, для хозяина зимних Олимпийских игр-2022 эта сумма будет значительно выше.

Теперь у городов-кандидатов есть время до января 2015 года, чтобы представить свою новую более углубленную заявку с проектами олимпийских объектов. Президент МОК назначит Оценочную комиссию из членов МОК и экспертов для посещения каждого города-кандидата и подготовки технической оценки заявки, чтобы помочь членам МОК в избрании города-хозяина Игр-2022.

Как сообщал УНИАН, ранее от борьбы за зимнюю Олимпиаду-2022 отказались украинский Львов, Стокгольм (Швеция) и Краков (Польша).