Украинский боксер Руденко встретится в титульном бою с Лукасом Брауном

На кону встречи будет вакантный титул Интерконтинентального чемпиона WBA, а также пояс WBC EPBC, принадлежащий Брауну, сообщает пресс-служба К2.

«Я никогда не видел боев Руденко, но если братья Кличко верят в него, значит он хороший боксер, — заявил Браун. – Это именно такой противник, который мне сейчас нужен. В следующие 12 месяцев я хотел бы провести поединок за титул чемпиона мира, и чтобы добиться этого, мне нужно побеждать таких парней. У него 16 нокаутов, значит, есть удар, но меня это не беспокоит. Я могу держать удар, и я знаю, что если я попаду любому противнику в челюсть, он не устоит на ногах».

Напомним, что в начале года Руденко должен был встретиться с британцем Дереком Чисорой, но был вынужден отказаться от встречи из-за травмы ноги. Последний раз Руденко выходил на ринг в марте прошлого года.

И Андрей Руденко, и Лукас Браун известны тем, что еще не проиграли ни одного боя в профессиональной карьере.