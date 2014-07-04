Украинский хоккеист Падакин примет участие в тренировочном лагере "Монреаль Канадиенс"

Об этом сообщает официальный сайт канадского клуба.

Игрок. которому 8 июня исполнилось 20 лет, попал в список 50-ти хоккеистов, приглашенных на сбор. Среди них - 28 нападающих, 17 защитников и 5 вратарей.

Всех приглашенных игроков поделят на две команды (А и В). С 7 по 11 июля команды поочередно будут проводить ледовые тренировки. В последний день тренировочного лагеря состоится контрольный поединок двух команд.

ХК "Донбасс" объявил о подписании контракта с Падакиным 31 марта 2014 года. Сезон 2013/14 игрок провел в составе команды "Калгари Хитмен", выступающей в одной из юниорских лиг Канады.