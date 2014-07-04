Семь игроков сборной Германии заболели накануне четвертьфинала ЧМ

Об этом заявил главный тренер команды Йоахим Лев, сообщает focus.de.

Подготовка к четвертьфинальному матчу против Франции проходит в очень сложных условиях. После изнурительного матча 1/8 финала против сборной Алжира (более 120 минут игрового времени) команда долго восстанавливалась и некоторые игроки до сих пор не могут прийти в норму. Кроме того, в команде эпидемия гриппа.

Семь игроков подхватили вирус, некоторые жалуются на боль в горле. Конкретные имена тренер не называет, но журналистам стало известно, что вирус подхватили, в частности, Матс Хуммельс и Кристоф Крамер.

Основными причинами эпидемии считаются частые перелеты, наличие кондиционеров в гостинничных номерах и возможные тепловые удары футболистов.

Издание напоминает, что Хуммельс не смог сыграть из-за лихорадки еще в матче с Алжиром. Более того, игрок держался в стороне от своих товарищей по команде, так как подхваченный им вирус считается опасным для окружающих.

Как сообщал УНИАН, матч 1/4 финала чемпионата мира Германия - Франция состоится 4 июля.