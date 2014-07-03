Домашние матчи Лиги Чемпионов Шахтер будет играть в Бухаресте - функционер ФФУ
23:32, 03 июля 2014Спорт
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Донецкий Шахтер домашние матчи Лиги Чемпионов-2014/15 будет проводить в столице Румынии - Бухаресте.
Домашние матчи Лиги Чемпионов Шахтер будет играть в Бухаресте / shakhtar.com
Об этом сказал председатель аттестационного комитета ФФУ Игорь Гатауллин, передает gazeta.ua.
"Официального решения по вопросу тех клубов, которые не могут играть на домашних стадионах из-за политических событияй на Донбассе, пока не принято. Известно, что Шахтер будет играть домашние матчи Лиги Чемпионов в Бухаресте", - сказал он.
"Хотя Ахметов и говорит, что клуб должен играть в Донецке, но, скорее всего, он это делает для поддержания духа, ведь мы все понимаем, что сейчас это нереально", - добавил функционер.
По его словам, более подробная информация появится к середине следующей недели.
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