Домашние матчи Лиги Чемпионов Шахтер будет играть в Бухаресте - функционер ФФУ

Об этом сказал председатель аттестационного комитета ФФУ Игорь Гатауллин, передает gazeta.ua.

"Официального решения по вопросу тех клубов, которые не могут играть на домашних стадионах из-за политических событияй на Донбассе, пока не принято. Известно, что Шахтер будет играть домашние матчи Лиги Чемпионов в Бухаресте", - сказал он.

"Хотя Ахметов и говорит, что клуб должен играть в Донецке, но, скорее всего, он это делает для поддержания духа, ведь мы все понимаем, что сейчас это нереально", - добавил функционер.

По его словам, более подробная информация появится к середине следующей недели.