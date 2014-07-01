Лучший теннисист мира Надаль сенсационно проиграл на Уимблдоне

Лучший теннисист мира на данный момент испанец Рафаэль Надаль проиграл в матче 1/8 финала Уимблдонского турнира австралийцу Нику Кирьосу, занимающему 144-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) - 6:7, 7:5, 6:7, 3:6.

Об этом сообщает официальный сайт турнира.

Матч проходил почти на равных в течении трех сетов, где все решалось в самой концовке партий. И лишь в четвертой партии Надаль "сорвался", упустив нити игры.

Соперником Кирьоса в 1/4 финала будет канадец Милош Раонич. Также на этой стадии соревнований сыграют Роджер Федерер - Станислас Вавринка, Григор Димитров - Энди Маррей, Новак Джокович - Марин Чилич.

Как сообщал УНИАН, украинцы Александр Долгополов, Сергей Стаховский, Леся Цуренко и Элина Свитолина завершили турнир досрочно, дойдя, максимум, до третьего круга.

Старейший и самый престижный теннисный турнир в мире Уимблдон-2014 проходит с 23 июня по 6 июля.