УНИАН проведет онлайн-трансляцию матча 1/8 финала ЧМ Аргентина - Швейцария

Сегодня в Бразилии состоятся заключительные матчи 1/8 финала чемпионата мира по футболу, в центральном из которых сборная Аргентины сыграет с командой Швейцарии.

В этом матче встретятся победитель Группы F и вторая команда по итогам групповых соревнований в квартете Е.

Сборная Аргентины считается одним из фаворитов чемпионата мира. По мнению букмекеров эта команда, наряду с Бразилией, имеет самые высокие шансы на победу в турнире. Тем не менее, на первом этапе команда показала весьма блеклую игру, а достигнутый максимальный результат (3 победы в трех матчах - 9 очков) является скорее проявлением слабости соперников, а не силы южноамериканской команды. Аргентинцам изначально повезло со жребием в групповом турнире. На первой стадии они сначала обыграли команду Боснии и Герцеговины - 2:1, затем лишь в добавленное арбитром время был выигран матч у команды Ирана - 1:0, а в третьем туре, в результативной борьбе аргентинцы сломили сопротивление сборной Нигерии - 3:2.

В свою очередь, сборная Швейцарии обыграла достаточно скромные команды Эквадора (2:1) и Гондураса (3:0), но проиграла с разгромным счетом одной из ведущих европейских сборных - Франции - 2:5. Таким образом, команда предсказуемо вышла в плей-офф со второго места в группе.

В матче 1/8 финала явным фаворитом по мнению аналитиков букмекерских контор является аргентинская команда. Ставки на победу южноамериканцев принимаются с коэффициентом 1,55 к 1, в то время как на ничью - 4,4 к 1, а на победу швейцарцев - 7 к 1.

Игра в Сан-Паулу начнется в 19.00 по киевскому времени.

УНИАН проведет онлайн-трансляцию матча.