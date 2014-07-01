"Шахтер" примет участие в товарищеском турнире в Швейцарии

Об этом сообщает пресс-служба ФК "Шахтер".

Участниками турнира, помимо дончан, станут местный "Сьон" и португальская "Бенфика" из Лиссабона.

Турнир пройдет по круговой системе, соответственно каждая команда проведет по два матча. Продолжительность игр стандартная - 2 тайма по 45 минут. Поединки пройдут в Савьезе на стадионе «Сен-Жермен» (6 июля), а также в Сьоне на стадионе «Турбийон» (12 и 13 июля). За победу в игре начисляется 3 очка. Если основное время поединка завершится вничью, то команды сразу переходят к серии пенальти. Ее победитель получит 2 очка, проигравший – одно.

Число футболистов в команде, включая голкиперов, ограничено 28 игроками. По ходу поединка разрешено провести 6 замен (если главные тренеры команд-соперников не договорились об ином). Обратные замены исключены, то есть ушедшие с поля футболисты не могут снова вступить в игру.

"Шахтер" проведет свои матчи 6 (против "Сьона") и 13 (против "Бенфики") июля. Игра "Сьон" - "Бенфика" состоится 12 июля.