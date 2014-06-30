Сборная Франции стала четвертьфиналистом ЧМ

В бразильской столице Бразилиа завершился очередной матч 1/8 финала чемпионата мира по футболу, в котором сборная Франции выиграла у команды Нигерии со счетом 2:0.

Судба матча была решена во втором тайме.

Если поначалу преимущество было у сборной Нигерии, то уже в концовке первого тайма французы сумели выровнять положение.

После перерыва преимущество французов вылилось в результативные атаки и голы. На 79-й минуте счет открыл Поль Погба, а уже в добавленное арбитром время, на 92-й минуте капитан нигерийцев Йобо срезал мяч в собственные ворота после борьбы с французом Гризманном.

УНИАН провел текстовую онлайн-трансляцию матча, по которой можно проследить за ходом событий.

Таким образом, сборная Франции вышла в четвертьфинал, где сыграет с победителем пары Германия - Алжир.

Как сообщал УНИАН, чемпионат мира в Бразилии проходит с 12 июня по 13 июля.