УНИАН проведет онлайн-трансляцию первого матча плей-офф ЧМ Бразилия - Чили

Сегодня в Бразилии стартует плей-офф чемпионата мира по футболу. В первом матче 1/8 финала сыграют команды Бразилии и Чили.

Сборная Чили стала автором одной из сенсаций турнира, обыграв в решающем матче за второе место в группе пока еще действующего чемпиона мира - команду Испании. Этот матч состоялся во втором раунде групповых соревнований и завершился уверенной победой чилийцев со счетом 2:0. Голы в ворота испанцев забили Эдуардо Варгас и Чарлес Арангус. Перед этим чилийцы обыграли аутсайдера группы команду Австралии, а в третьем туре уступили в борьбе за первое место сборной Голландии.

В свою очередь, бразильцы, будучи фаворитами группы А, вничью сыграли с мексиканцами, обыграли команды Хорватии и Камеруна, и заняли первое место. Они набрали по 7 очокв вместе с мексиканцами, но опредили главного соперника по лучшей разнице забитых-пропущенных мячей.

В очном противостоянии двух команд Латинской Америки явным фаворитом считаются хозяева чемпионата мира. Ставки на победу бразильцев принимаются с коэффициентом 1,54, к 1, на ничью - 4,7 к 1, а на победу чилийцев - 6,5 к 1.

Матч нанется в 19.00 по киевскому времени.

УНИАН проведет онлайн-трансляцию игры.