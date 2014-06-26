Яценюк отметил ведущих спортсменов Украины наградами Кабмина

Яценюк вручил спортсменам награды Кабинета Министров Украины, сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета Украины.

«Вы является превосходной демонстрацией той силы духа и уверенности в победе, которые нужны сейчас всей Украине. Но перед тем, как достичь победы, нужно преодолеть целый ряд трудностей, это требует тяжелого труда. Так вы становитесь победителем, так и Украина станет победителем», - подчеркнул Арсений Яценюк.

Премьер-министр призвал спортсменов личным примером демонстрировать всему обществу стремление становиться сильными и успешными: «Горжусь тем, что в сложнейших условиях мы имеем таких олимпийцев - настоящих героев украинского народа», - отметил глава Правительства.

Во встрече также приняли участие президент Национального олимпийского комитета Сергей Бубка и Министр молодежи и спорта Дмитрий Булатов.

Сергей Бубка от имени Олимпийской семьи выразил благодарность Арсению Яценюку за поддержку развития спорта и олимпийского движения, подчеркнув, что наши спортсмены - это народные дипломаты, которые прославляют Украину в мире. «Без преувеличения выдающимся и историческим стало выступление наших девушек-биатлонисток Елены Пидгрушной и Юлии Джимы, Валентины и Виты Семеренко на Олимпийских играх в Сочи. Эту победу они посвятили всему украинскому народу. А президент Международного Олимпийского Комитета Томас Бах назвал это свершение одним из величайших событий Олимпийских игр-2014», - подчеркнул президент НОК.

Бубка также отметил, очень позитивное отношение к Украине и ее спортсменам со стороны международных партнеров. Ярким подтверждением этому стал положительный ответ на обращение НОК Украины к Международному Олимпийскому Комитету и Европейским Олимпийским Комитетам и выделение дополнительных почти 5 миллионов гривен для обеспечения полноценного участия украинских спортсменов в тренировочных сборах и международных соревнованиях, а также адресной помощи атлетам, в частности из восточных областей.

Сергей Бубка также отметил, что Национальный олимпийский комитет в полном объеме выполняет все свои обязательства, в том числе и финансовые. «Пока не свернута ни одна олимпийскую программу. В эти дни по всей Украине идет Олимпийский день. Стоит отметить, что он достойно прошел и на востоке - в Луганске и Донецке в частности».

Президент НОК выразил глубокую благодарность спортсменам и тренерам: «Ваши достижения объединяют страну и прославляют ее!», - заявил Сергей Бубка.

В свою очередь, Олимпийская чемпионка Юлия Джима и президент федерации биатлона Украины Владимир Брынзак от имени спортивной общественности поблагодарили за поддержку и заверили в стремлении к новым победам.