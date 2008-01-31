Червоненко готов быть посредником в конфликте вокруг ТРЦ «Троицкий»

Председатель Национально агентства по вопросам подготовки и проведения в Украине Евро-2012 Евгений ЧЕРВОНЕНКО намерен выступить посредником в разрешении конфликта вокруг недостроенного торгово-развлекательного центра «Троицкий» возле НСК «Олимпийский».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил в ходе ЕвроДебатов «Евро-2012: инвестиционные возможности», проведенных Европейской бизнес ассоциацией.

«Я думаю, что раз мы ответственны (за проведение в Украине Евро-2012 – УНИАН), мы будем принимать участие», - сказал он.

Е.ЧЕРВОНЕНКО отметил, что к разработке Меморандума между застройщиком ТРЦ «Троицкий» - ООО «Юджин», Министерством по делам семьи, молодежи и спорта, Киевской городской государственной администрацией и Федерацией футбола Украиныи, «которая никого ни к чему не обязывает», Агентство не пригласили.

Е.ЧЕРВОНЕНКО сообщил, что направил письмо премьер-министру Украины Юлии ТИМОШЕНКО с просьбой включить Агентство в качестве стороны при подписании меморандума.

Он предложил ООО «Юджин» предоставить документы с аргументами немецкой компании «Хофтиф» о том, что аварийные выходы из НСК «Олимпийский» возможны при строительстве ТРЦ.

«Мы хотим напрямую предложить это УЕФА», - добавил он.

Е.ЧЕРВОНЕНКО считает, что, «безусловно, нужно учитывать неполученную прибыль» при расчете суммы компенсации ООО «Юджин».

«Нужно сделать процесс вокруг «Олимпийского» прозрачным», - подчеркнул глава агентства.

Как сообщал УНИАН, УЕФА настаивает на невозможности проведения на НСК «Олимпийский» матчей финала Евро-2012, если не будет демонтирован ТРЦ «Троицкий» перед стадионом.

Киевский городской председатель Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ на встрече с Президентом Украины Виктором ЮЩЕНКО 17 января выразил готовность решить вопрос относительно сноса ТРЦ «Троицкий».

21 января пресс-служба ГПУ сообщила, что Хозяйственный суд Киева удовлетворил ходатайство Генпрокуратуры об осуществлении мер по обеспечению ее иска к ООО «Юджин» относительно обязательства снести объект незавершенного строительства. Суд запретил ООО „Юджин" продолжать строительство торгово-делового комплекса возле Национального спортивного комплекса "Олимпийский".

В свою очередь, заказчик строительства торгово-развлекательного центра «Троицкий» - ООО «Юджин» намерен оспорить в суде решение о сносе объекта незавершенного строительства перед НСК “Олимпийский” (Киев).

Между тем, 23 января заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Виталий ЖУРАВСКИЙ заявил, что уже готов проект Меморандума относительно обеспечения демонтажа объекта незавершенного строительства возле НСК «Олимпийский» и подготовки комплекса к проведению финальной части чемпионата Европы 2012 года по футболу.