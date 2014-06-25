ФИФА может дисквалифицировать уругвайца Суареса за укус соперника на два года
13:18, 25 июня 2014Спорт
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Международная федерация футбольных ассоциаций (ФИФА) может дисквалифицировать нападающего сборной Уругвая Луиса Суареса на 2 года за то, что игрок укусил за плечо футболиста сборной Италии Джорджо Кьеллини в матче 3-го тура группового этапа чемпионата мира.
Reuters
Об этом сообщает официальный сайт ФИФА.
Спорный момент произошел на 78-й минуте игры. Суарес укусил игрока итальянской команды во время атаки своей сборной, в штрафной площади итальянцев.
Сам уругваец отрицает факт укуса, говоря о том, что соперник после эпизода демонстрировал арбитру и другим игрокам свой старый шрам.
Разбирательство Дисциплинарной комиссии ФИФА по этому поводу пройдет вечером 25 июня.
Как сообщал УНИАН, матч Уругвай - Италия завершился со счетом 1:0. Благодаря этой победе уругвайцы завоевали путевку в плей-офф, 1/8 финала, в то время как сборная Италии осталась на 3-м месте и завершила борьбу в турнире.
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