ФИФА может дисквалифицировать уругвайца Суареса за укус соперника на два года

Об этом сообщает официальный сайт ФИФА.

Спорный момент произошел на 78-й минуте игры. Суарес укусил игрока итальянской команды во время атаки своей сборной, в штрафной площади итальянцев.

Сам уругваец отрицает факт укуса, говоря о том, что соперник после эпизода демонстрировал арбитру и другим игрокам свой старый шрам.

Разбирательство Дисциплинарной комиссии ФИФА по этому поводу пройдет вечером 25 июня.

Как сообщал УНИАН, матч Уругвай - Италия завершился со счетом 1:0. Благодаря этой победе уругвайцы завоевали путевку в плей-офф, 1/8 финала, в то время как сборная Италии осталась на 3-м месте и завершила борьбу в турнире.