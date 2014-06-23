Элина Свитолина проиграла в первом же круге Уимблдона

Об этом сообщает официальный сайт соревнований.

Матч в знаменитом пригороде Лондона продлился около часа и завершился уверенной победой японки в двух сетах - 6:4, 6:1. Если в первой партии Свитолина еще оказывала сопротивление своей оппонентки, то после перерыва между партиями совершенно утратила контроль над игрой, сумев впоследствии выиграть лишь один гейм.

Межу тем, перспективы Свитолиной перед матчем оценивались как весьма неплохие, так как соперница находится гораздо ниже в мировом рейтинге (34-я Свитолина против 98-й Дои). Тем не менее, стартовый матч для украинки оказался одновременно и последним на турнире.

Также сегодня проведут свои матчи два представителя Украины в мужском одиночном разряде - Сергей Стаховский и Александр Долгополов.

Еще одна украинка - Леся Цуренко - игру первого круга проведет во вторник, 24 июня.

Как сообщал УНИАН, старейший и самый престижный в мире теннисный турнир Уимблдон-2014 проходит с 23 июня по 6 июля.