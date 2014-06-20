Украинские теннисисты узнали имена первых соперников на Уимблдоне

Как сообщает официальный сайт соревнований, в 2014-м году в основной сетке сыграют четыре представителя Украины.

Получивший от организаторов турнира 21-й номер посева Александр Долгополов, в первом круге встретится с Сэмюелем Гротом из Австралии, а Сергею Стаховскому достался в соперники Карлос Альберто Берлок из Аргентины.

Что касается женской части турнира, то прошедшая в основную сетку через квалификационный турнира Леся Цуренко встретится с немкой Диной Пфиценмайер, а Элина Свитолина с японкой Мисаки Дои.

Старейший и самый престижный в мире теннисный турнир Уимблдон-2014 пройдет с 23 июня по 6 июля.