Украинские теннисисты узнали имена первых соперников на Уимблдоне
14:03, 20 июня 2014Спорт
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В пригороде Лондона состоялась жеребьевка основной сетки Уимблдонского теннисного турнира.
В этом году на Уимблдонском турнире сыграют четыре представителя Украины / wimbledon.com
Как сообщает официальный сайт соревнований, в 2014-м году в основной сетке сыграют четыре представителя Украины.
Получивший от организаторов турнира 21-й номер посева Александр Долгополов, в первом круге встретится с Сэмюелем Гротом из Австралии, а Сергею Стаховскому достался в соперники Карлос Альберто Берлок из Аргентины.
Что касается женской части турнира, то прошедшая в основную сетку через квалификационный турнира Леся Цуренко встретится с немкой Диной Пфиценмайер, а Элина Свитолина с японкой Мисаки Дои.
Старейший и самый престижный в мире теннисный турнир Уимблдон-2014 пройдет с 23 июня по 6 июля.
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