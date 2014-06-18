ЧМ-2014, Испания - Чили - 0:2: онлайн-трансляция

Сегодня в Рио-де-Жанейро проходит центральный матч дня чемпионата мира по футболу, в котором сборная Испании играет с командой Чили.

Этот матч крайне важен для обеих команд.

Сборная Испании начала чемпионат с сенсационного разгромного поражения от команды Голландии со счетом 1:5. В то время как чилийцы выиграли у команды Австралии со счетом 3:1. С учетом результата сегодняшнего первого матча Голландия - Австралия (3:2), у действующих чемпионов мира и Европы испанцев сложилась крайне сложная ситуация. Команда уже фактически утратила шансы на первое место в итоговой таблице группы, а для того, чтобы побороться за второе место и путевку в плей-офф - 1/8 финала - Испании необходимо обязательно обыгрывать Чили. Даже ничья станет крайне неблагоприятным исходом для испанцев, учитывая, что их общая разница забитых и пропущенных мячей сейчас составляет "-4", в то время как у астралийцев - "+2".

Тренер сборной Испании Висенте Дель Боске, накануне, пообещал множественные изменения в составе, и у него есть и кого менять, и кем. В составе 23-х у испанцев, что ни игрок — звезда.

Аналитики букмекерских контор считают безусловным фаворитом матча команду Испании. Ставки на победу чемпионов принимаются из рассчета 1,51 к 1. В то же время коэффициент ставки на ничью составляет 5 к 1, а на победу Чили - 6,5 к 1.

ДОБРЫЙ ВЕЧЕР!

Начинаем текстовую онлайн-трансляцию матча

ТВ: ТРК Украина

Стали известны стартовые составы команды:

Испания: 1. Касильяс, 22. Аспиликуэта, 15. Серхио Рамос, 4. Мартинес Х., 14. Хаби Алонсо, 16. Бускетс, 6. Иньеста, 18. Альба Жорди, 21. Силва, 11. Педро, 19. Диего Коста.

Запасные: 12. де Хеа, 23. Пепе Рейна, 2. Альбиоль, 3. Пике, 5. Хуанфран, 17. Коке, 20. Касорла, 8. Хави, 10. Фабрегас, 13. Мата, 7. Вилья, 9. Торрес.

Чили: 1. Браво, 2. Мена, 4. Исла, 18. Хара, 5. Сильва, 8. Видаль, 17. Медель, 20. Арангис, 21. Диас, 7. Санчес А., 11. Варгас Э.

Запасные: 12. Тоселли, 23. Эррера, 3. Альборноз, 13. Рохас Х., 15. Босежур, 16. Гутьеррес, 19. Фуэнсалида, 6. Кармона, 10. Вальдивиа, 22. Паредес, 9. Пинилья, 14. Орельяна.

Итак, момент истины для Испании

1. МАТЧ НАЧАЛСЯ!

2. И сразу же первый опаснейший момент у ворот испанцев! Бил Варгас, защитники заблокировали мяч.

3. Еще один - после розыгырыша углового ударил Хара - мимо.

4. Ипанцы успокоили ситуацию, но сами содать атаку пока не могут.

6. Первая попытка атаковать у испанцев - Иньеста не смог отдать точный пас.

7. Вновь Иньеста теряет мяч на ровном месте в центре поля.

8. Алонсо очень опасно пробивал штрафной, но Рамос проиграл верховую борьбу вратарю чилийцев Браво.

9. Теперь Аспиликуэта с фланга навешивал - вновь защитники начеку.

11. Теперь чилийцы замедляют темп после серии атак соперника.

13. Силва пытался отдать острейший пас вперед, но защитники заблокировали мяч.

14. А вот и потенциально опаснейший штрафной для испанцев, но Хаби Алонсо навесил примитивно и не опасно.

15. И еще опаснейший момент для испанцев. Иньеста и Педро по очереди пытались расстрелять вратаря. Но, Браво безупречен.

17. Чилийцы держат мяч в центре поля.

18. Когда-то за Чили играл Иван Саморано. ИГРОЧИЩЕ был.

19. ГООООООООООООЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛ!!!!!!!!!! АААААААААА!!!!! ЧИЛИИИИИИИИ, 0:1.

20. Варгас завершил многоходовую комбинацию партнеров по команде, воспользовавшись неразберихой испанских защитников в собственной штрафной. Еще и Касильяса обыгралперед тем как забить гол. ФАНТАСТИКА!!!

22. На стадионе твориться что-то невообразимое. Испанцев то с гулькин нос, а Чили, вот оно, совсем рядом с Бразилией.

23. Хаби Алонсо бил по воротам с линии штрафной площади - выше ворот. Из очень выгодной позиции бил, прямо по центру.

25. Санчес дошел почти до лицевой линии испанских владений. Но нарушил правила в борьбе с защитником.

26. Какая глупость! Видаль на ровном месте получает желтую карточку, за то что выбил мяч, предназначенный для штрафного испанской команды.

27. Еще один супермомент для испанцев. Коста бьет в сетку, но с внешней стороны ворот.

29. Испанцы пытаются атаковать, но ничегошеньки у них не получается. Защитники Чили сегодня цепки, как никогда.

31. Штрафной пробивали испанцы - и вновь ничего.

33. Коста грубо нарушил правила в центре поля. Нервничают испанцы.

34. Чилийцы после забитого мяча сконцентрировали на обороне собственных ворот. И получается у команды это пока отменно.

35. Еще одно грубое нарушение правил от испанцев - Педро.

37. Чилийцы "вяжут" соперника уже на их половине поля. Плюс, отчаянный свист болельщиков наверняка портит нервы испанцам.

39. Какая-то скучная игра идет. Чилийцам не надо, а испанцы не могут. Потрясающе! Нерв-то страшный, но ничего не происходит...

40. Еще одно предупреждение. Хаби Алонсо грубо нарушил правила.

42. Чилийцы исполняют штрафной, но атакуют малыми силами. Испанцы отбились.

43. ГООООООООООООЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛ!!!!!!!! ААААААААААААААААА!!!!!! ЧИЛИ, 0:2. ЭТО НЕВОЗМОЖНО!!!!!!!!

44. Санчес пробил штрафной, который с огромным трудом отбил Касильяс. На добивании беспощаден для испанцев был Арантис.

45. Судья добавил 2 минуты.

45+2. Опаснейший штрафной для испанцев, но Браво играет на уровне своей фамилии.

ПЕРВЫЙ ТАЙМ ОКОНЧЕН

На самом деле в этом матче тренер испанцев дель Боске очень сильно рисковал. Он сделал действительно много замен и выпустил абсолютно несыгранную команду. Это был эксперимент, который пока приводит испанцев к катастрофе. С другой стороны - выпускать тот же состав, что разгромно проиграл Голландии тоже было очень опасно.

Чилийцы же явно поймали кураж. Команда, от которой мало чего ждали на этом первенстве, на наших глазах преподносит первую сенсацию ЧМ глобального масштаба. Уверенная победа над Австралией продолжается не менее уверенной игрой с Испанией.

Что же Вы придумаете в перерыве, сеньор дель Боске?....

ВТОРОЙ ТАЙМ НАЧАЛСЯ!

46. Замена у испанцев - Коке вместо Алонсе.

47. Очень агресивное испанское начало. Педро бьет по воротам. Пока до гола далеко.

48. КОСТА.... Супермомент, но он бьет мимо ворот. Испанцы, испанцы! Они очень не хотят уезжать из Бразилии так рано.

49. Угловой подали испанцы. Неудачно. И неудивительно, ведь у соперников есть Браво.

50. Еще одна атака испанцев - Коке не достает мяч.

52. Бускетс с метра бьет мимо ворот. Это уже какой-то рок. Невероятно...

54. Чилийцы попытались атаковать. Но они это делают больше для вида.

56. Травма у Арангиса. Коке грубо сыграл.

57. Арангиса уносят с поля на носилках. Это очень большая потеря для чилийцев.

59. Арангис вернуля на поле. Но это еще ничего не значит. Возможно, готовиться замена.

60. Испанцы возятся с мячом озле штрафнойт площади соперника. Все бестолку.

61. Дель Боске совсем пригорюнился. Что же ты после Евро-2012 в Киеве не ушел Королем?

62. Предупреждение Мена получает. Грубо ударил по ногам Педро.

64. Еще одна замена у исанцев - Торрес выходит вместо Косты.

65. Чилийцы огрызнулись атакой. Но удар пришелся слабый и прямо Касильяса.

68. В центре поля мяч держат чилийцы. Спокойно держат.

69. ИСЛА!!!!!! Почему же ты пробил мимо с 1 метра????. Чуть 0:3 чилийцы не сделали.

70. По нереализованным супермоментам 1:1. Помните, в начале тайма Бускетс в точно такой же ситуации не забил?

71. Иньеста и Торрес финтят, но защитники и тут выбивают мяч.

72. Санчес опасно выходил к воротам испанцев. Пока не получается забить третий.

73. Оле-оле-оле-оле, ЧИЛИ, ЧИЛИ! Доносится с трибун.

74. Рамос грубо вьехал шипами в ногу Варгасу. Вновь пауза.

76. Еще один супермомент у Чили. Не могут они никак довести дело до удара по воротам. Да и некрасиво провожать чемпионов мира (пока еще действующих) двумя разгромами подряд.

78. Мена выбивает мяч в аут после опаснейшей атаки испанцев.

80. Перехват испанцев после обреза чилийского защитника - и вновь разбилась атака о стенку из чилийских защитников.

81. Еще одна атака - удар Касорло - мимо.

82. И еще одна. Иньеста навешивал с угла поля - Браво завладел мячом.

83. Браво когда ловил мяч неудачно приземлился на спину. Пауза в игре.

84. Иньеста бьет - БРАВО. В смысле, вратарь отбил мяч в сумасшедшем прыжке.

85. Замена у Чили - Вальдивиа вместо Варгаса. Овация на трибунах.

86. ИСПАНИЯ, ДАВАЙ ДО СВИДАНИЯ!!!!!!!!

87. Это невероятно. Такой позор после стольких лет царствования в футбольном мире...

88. Замена у Чили - Видаль ушел, Кармона вышел

88. Нарушение правил чилийцев и очень опасный штрафной для сборной Испании.

89. БРАВО!!!! Он вновь отбил опаснейший штрафной испанцев. От самого Рамоса удар был.

90. Судья добавил 6 минут. Добавил бы еще столько же...

90+1. Испанцам это все равно уже не поможет.

90+2. И еще одна атака испанцев - и вновь чилийцы стоят стеной. Испанцы ничего не могут поделать.

90+4. Торрес выходил один на один с вратарем, но не успел к мячу.

ВСЕ! МАТЧ ОКОНЧЕН! ИСПАНИЯ ВЫЛЕТЕЛА!!!!!!

Спасибо за внимание. До встречи!

Нас ждет еще очень много суперфутбола в Бразилии