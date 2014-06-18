Молодежная команда "Донбасса" пропустит сезон в МХЛ

Договоренность об этом была достигнута накануне, 17 июня, на встрече управляющего директора МХЛ Дмитрия Ефимова и президента ХК «Донбасс» Бориса Колесникова, сообщает пресс-служба МХЛ.

«Мы сошлись на том, что в сложившейся ситуации проведение домашних матчей команды «Молодая Гвардия» на территории Украины невозможно. В связи с этим команда на один год прекратит выступление в Чемпионате МХЛ, но сохранит полноправное членство в Молодежной хоккейной лиге, - прокомментировал итоги встречи Дмитрий Ефимов. - Обе стороны надеются, что за этот период ситуация нормализуется и «Молодая Гвардия» вновь сможет выступать в Лиге и принимать дома гостевые команды».

На встрече также была достигнута договоренность о том, что украинская команда примет участие в одном из кубковых мероприятий МХЛ в начале 2015 г. На время своего вынужденного отпуска из МХЛ «Молодая Гвардия» будет заявлена в чемпионат Украины.

Ранее сегодня в СМИ появилась информация о том, что основной состав "Донбасса" также пропустит сезон в Континентальной хоккейной лиге. На данный момент, эта информация не подтвердается ни в КХЛ, ни в пресс-службе "Донбасса".