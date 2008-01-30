УЕФА дал Украине пятизвездочный статус

Сегодня на заседании Исполкома Европейского футбольного союза (УЕФА) в Загребе Украине присужден пятизвездочный статус в рамках Хартии массового футбола.

Об этом УНИАН сообщили в Информ-службе ФФУ.

Национальные ассоциации, которые присоединяются к Хартии, получают одну звезду, после чего им насчитываются дополнительные звезды за развитие массового и детско-юношеского футбола. Ассоциация может набрать до семи звезд, что будет свидетельствовать об углубленном подходе к политике развития массового футбола. До сих пор высший рейтинг имели «пятизвездочные» Англия, Германия, Нидерланды, Шотландия и Норвегия. Вместе с Украиной к ним присоединилась Финляндия. Четыре звезды присуждены Дании. По одной имеют Россия, Швейцария, Ирландия и Северная Ирландия, Уэльс и Мальта.

Сообщается, что Исполком УЕФА принял Хартию в 2004 году. Украина присоединилась к ней одной из первых.

Вторую звезду Федерация футбола Украины получила за свои социальные программы в массовом футболе. Это, в частности, сотрудничество с государством в рамках социальной реабилитации через внедрение футбола в воспитательных колониях для несовершеннолетних осужденных; соревнования для людей с умственными дефектами и ограниченными возможностями. Третья звезда отражает количество постоянных зарегистрированных участников соревнований по массовому футболу.

Пятая звезда присуждена за массовые футбольные мероприятия и прогресс в количестве участников. УЕФА отмечает турнир «Кожаный мяч» для мальчиков 10-13 лет (295,084 тыс. зарегистрированных участники) и девочек 13-14 лет (3 тыс. 200), футбольный фестиваль сельских школьников – ребят и девушек 14-17 лет - «Подарим радость детям!» (75 тыс.), а также «Турнир 1000 команд», охватывающий Харьковскую область (1,224 тыс.). Прогресс в количестве участников массовых соревнований составляет 0,2% - с 1,2% от общего количества населения в 2003 году до 1,4% сегодня.