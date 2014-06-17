На европейское первенство по легкой атлетике поедут 42 украинских спортсмена

Об этом сообщает пресс-служба Федерации легкой атлетики Украины.

В составе 22 представителя мужской команды и 20 - женской.

В частности, в составе команды значатся: Виталий Корж (100 м; 4х100 м), Смелик Сергей (200 м; 4х100 м), Гуцол Евгений (400 м; 4х400 м), Каяфа Олег (800 м), Осмолович Александр (1500 м), Борисюк Александр (3000 м, 5000 м), Шаматрин Артем (110 м с/б), Нечипоренко Денис (400 м с/б; 4х400 м), Слободенюк Вадим (3000 м с препятствиями), Шпитько Артем (длина), Кузнецов Виктор (тройной), Проценко Андрей (высота), Владислав Ревенко (шест), Черников Владислав (ядро), Семенов Алексей (диск), Виноградов Евгений (молот), Богдан Максим (копье), Супрун Владимир (4х100 м), Кравцов Роман (4х100 м), Бикулов Дмитрий (4х400 м), Бураков Владимир (4х400 м), Поздняков Алексей (4х400 м), Стуй Кристина (100 м; 4х100 м; 4х400 м), Погребняк Наталья (200 м; 4х100 м), Земляк Ольга (400 м; 4х400 м), Ляхова Ольга (800 м; 4х400 м), Наталья Прищепа (1500 м), Шмидт Светлана (3000 м), Ходаковская Мария (5000 м), Плотицина Анна (110 м с/б; 4х100 м), Рыжикова Анна (400 м с/б; 4х400 м), Райта Оксана (3000 м с препятствиями), Корнута Анна (длина), Ольга Саладуха (тройной), Окунева Оксана (высота), Козлова Екатерина (шест), Голодная Ольга (ядро), Семенова Наталья (диск), Ирина Новожилова (молот), Гацко-Федусова Анна (копье), Строгова Наталья (4х100 м), Приступа Дарья (4х400 м).

Чемпионат Европы состоится 21-22 июня.