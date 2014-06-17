На матче ЧМ Германия-Португалия был вывешен плакат "Крым - это Украина"

Об этом сообщает Lenta.ru со ссылкой на Twitter главного редактора агентства «Р-Спорт» Василия Конова.

Баннер был расположен на общей трибуне, где находились болельщики различных команд. Надпись была сделана на английском языке. Сотрудники службы безопасности стадиона убрали плакат примерно через 20 минут после того, как он появился.

Как сообщал УНИАН, матч закончился крупной победой Германии со счетом 4:0. Хет-трик на счету Томаса Мюллера. Еще один гол забил защитник Матс Хуммельс.