«Шахтер» надеется 26 июля сыграть на «Донбасс Арене» - гендиректор клуба

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ФК «Шахтер», об этом генеральный директор ФК «Шахтер» Сергей Палкин сказал сегодня на встрече с журналистами.

Отвечая на вопрос, где будет играть команда, если в Донецке сейчас очень сложная общественно-политическая ситуация, Палкин отметил: «Этот вопрос крайне деликатный. Я вам не могу сейчас ответить четко, где именно. Будет дискуссия с нашими болельщиками. Где они скажут – там мы играть и будем, это пока весь ответ на вопрос. Мы играем, прежде всего, для болельщиков. Мы не можем в основу выбора стадиона ставить то, где нам будет вольготнее, красивее, куда удобнее добираться и тому подобнее. Но это вопрос, по которому конкретно нужно дискутировать, и вместе с болельщиками принимать решение».

При этом гендиректор добавил: «Нам придется отталкиваться еще и от требований УЕФА, который на сегодня пока обозначил только два города: Львов и Киев. Имеются в виду матчи Лига чемпионов. Если УЕФА пойдет дальше и предложит другие варианты – тогда, естественно, спектр стадионов увеличится. Тогда будем выбирать».

В то же время Палкин подчеркнул: «Но все же мы надеемся, что до 26 июля ситуация коренным образом изменится. Сегодня мы верим в лучшее и вообще пока не рассматриваем даже вопрос о том, чтобы куда-то переезжать или где-то в другом месте тренироваться. До последнего держимся и думаем, что все же мир будет восстановлен».