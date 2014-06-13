Перальта принес победу сборной Мексики над Камеруном в матче ЧМ
В Бразилии завершился второй матч чемпионата мира по футболу, где во время грозы сборная Мексики выиграла у команды Камеруна со счетом 1:0.
Этот матч стал вторым в рамках Чемпионата мира-2014 в Бразилии.
Автором единственного гола в этом матче стал мексиканец Орибе Перальта, который завершил атаку своей команды ударом-добиванием в ворота камерунской команды после атаки мексиканской команды - 1:0.
Матч проходил с преимуществом южноамериканцев, которые большую часть времени проводили в атаках.
На последней минуте игры камерунцы могли сравнять счет, но удар Бенжамена Муканджо пришелся во вратаря мексиканцев Гильермо Очоа.
Таким образом, сборная Мексики сравнялась с командой Бразилии по количеству набранных очков, но уступает по дополнительным показателям. Мексиканцы уступают по разнице забитых-пропущенных голов.
Как сообщал УНИАН, чемпионат мира по футболу проходит в Бразилии с 12 июня по 13 июля.