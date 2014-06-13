Перальта принес победу сборной Мексики над Камеруном в матче ЧМ

Этот матч стал вторым в рамках Чемпионата мира-2014 в Бразилии.

Автором единственного гола в этом матче стал мексиканец Орибе Перальта, который завершил атаку своей команды ударом-добиванием в ворота камерунской команды после атаки мексиканской команды - 1:0.

Матч проходил с преимуществом южноамериканцев, которые большую часть времени проводили в атаках.

На последней минуте игры камерунцы могли сравнять счет, но удар Бенжамена Муканджо пришелся во вратаря мексиканцев Гильермо Очоа.

Таким образом, сборная Мексики сравнялась с командой Бразилии по количеству набранных очков, но уступает по дополнительным показателям. Мексиканцы уступают по разнице забитых-пропущенных голов.

Как сообщал УНИАН, чемпионат мира по футболу проходит в Бразилии с 12 июня по 13 июля.