Украина будет принимать Евробаскет-2017

Как сообщили УНИАН в Федерации баскетбола Украины (ФБУ), во время сегодняшнего заседания в Мюнхене совет FIBA Europe решил уполномочить президента FIBA Europe Тургая Демиреля и генерального секретаря Камила Новака немедленно начать переговоры с украинской стороной относительно возможности страны принимать Евробаскет в 2017 году.

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По информации ФБУ, в течение следующих двух недель в Украину приедут Тургай Демирель и Камил Новак для подписания договора о проведении Евробаскета-2017.

Что касается Евробаскета-2015, то новый конкурс будет открыт для всех европейских федераций, заявки могут содержать одну или несколько стран-хозяек. Все заинтересованные стороны должны представить необходимые официальные документы и гарантии до 31 июля 2014 года. Решение относительно нового места проведения Евробаскета-2015 будет принято 30 сентября 2014 года.